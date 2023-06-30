11 жителей Башкирии предстанут перед судом за интернет-наркоторговлю

Верховный суд Башкирии рассмотрит уголовное дело в отношении 11 человек от 20 до 40 лет, обвиняемых в незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), покушении на сбыт (ч. 3 ст. 30, ч. 4 и ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), руководстве и участии в преступном сообществе (ч.ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По версии следствия, в 2019 году в России было создано преступное сообщество для реализации наркотических средств через интернет-магазины. В его состав вошли 12 жителей Башкирии, организовавших четыре структурных подразделения.

Обвиняемые, выполняя роли руководителей, «закладчиков», «химиков» и «фасовщиков», занимались производством запрещенных веществ на территории садового товарищества в Иглинском районе. Они создавали места для тайников-закладок, а также занимались хранением наркотиков для последующего сбыта.

С марта по май 2022 года члены сообщества были задержаны, сотрудники полиции изъяли семь видов наркотиков и психотропные вещества общим весом более 12 кг.

Обвиняемые частично признали вину в совершении преступлений. Собранные следствием материалы в отношении организатора преступного сообщества выделены в отдельное уголовное производство.

Наталья Балыкова

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