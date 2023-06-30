Время прогрессивных топов

Сегодня, чтобы эффективно управлять предприятием, недостаточно быть крепким хозяйственником. Надо разбираться в передовых технологиях, внедрять инструменты бережливого производства, позволяющие сокращать издержки и повышать производительность труда, быть прогрессивно мыслящими стратегами. Такие выводы напрашиваются из анализа опроса экспертного сообщества, который BG провел в марте-июне 2023 года. По его итогам составлен топ-50 лучших руководителей Ростовской области, представляющих малый, средний и крупный бизнес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Каждый эксперт вправе был указать столько кандидатов, сколько считал нужным и аргументировать свой выбор, указав критерии, которыми он руководствовался

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Каждый эксперт вправе был указать столько кандидатов, сколько считал нужным и аргументировать свой выбор, указав критерии, которыми он руководствовался

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Для любого исследования важна методология. В марте 2023 года редакция BG составила список экспертов — представителей исполнительных органов власти, институтов поддержки, деловых общественных организаций, ведущих кадровых агентств, а также научного и делового сообществ Ростовской области. Всего — более 30 человек, которым BG разослал предложения выявить лучших руководителей компаний в каждой из ключевых отраслей региональной экономики — тяжелая и легкая промышленность, сельское хозяйство, энергетика, транспорт, строительство, торговля и сфера услуг. Каждый эксперт вправе был указать столько кандидатов, сколько считал нужным и аргументировать свой выбор в комментариях к этому списку, указав критерии, которыми он руководствовался (выручка, динамика показателей, масштабы бизнеса, его диверсификация, умение оперативно отвечать на вызовы времени, инвестиционная активность и т. д.).

В итоге, на первом этапе исследования, редакция сформировала топ-100 лучших директоров компаний, из которых 70 — представители крупного бизнеса, а 30 — малого и среднего.

На втором этапе этот лонг-лист BG отправил каждому из экспертов и попросил их в каждой отрасли определить лучших руководителей. Кандидатуры, набравшие наибольшее количество экспертных голосов, вошли в итоговый топ-50 лидеров управления предприятиями Дона. В данном шорт-листе — 34 представителя крупного бизнеса (это, в основном, компании с выручкой от 2 млрд руб. в год), а также 16 малых (выручка от 120 млн руб. до 800 млн руб. в год) и средних (от 800 млн руб. до 2 млрд руб. в год) предприятий. Результаты исследования представлены в таблице №1 таблице №2, в которых бизнес-лидеры указаны в алфавитном порядке.

Список крупных — не удивил

Ростовская область — крупный промышленный и сельскохозяйственный регион юга, один из лидеров в России по темпам развития предприятий реального сектора экономики, и основная часть рейтинга бизнес-лидеров, составленного по результатам опроса, это подтвердила. В нем, например, указаны и генеральный директор ООО «КЗ “Ростсельмаш”» Валерий Мальцев, и глава агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко, и гендиректор ростовского АО «Элис Фэшн Рус» Александр Еремеев, и генеральный директор компании «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов, еще более 30 имен, львиная доля из которых — топ-менеджеры, хорошо известные не только в Ростовской области, но и далеко за пределами домашнего региона. Впрочем, их экспертная оценка как успешных и лучших вполне заслуженная.

Так, группа компаний «Ростсельмаш» реализует в Ростовской области сразу два крупных инвестиционных проекта. Первый — строительство в Ростове-на-Дону «Нового тракторного завода». По оценкам правительства региона, это будет крупнейший на юге проект в сельхозмашиностроении. Объем инвестиций превысит 10 млрд руб. Строительство завода началось осенью 2021 года. Старт производства инвестор запланировал на четвертый квартал 2023 года. В апреле, на заседании Совета по инвестициям заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Вячеслав Тимченко сообщил, что завод готов на 70%, техническое оснащение достигает 60%. «В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы в части возведения производственного комплекса, — сказал, в частности, господин Тимченко. — Изначально, запуск планировался на конец 2022 года. На перенос повлияла прошлогодняя ситуация».

Второй проект — создание в Таганроге завода сельхозтехники. Объем вложений в проект инвестор оценил в 1,5 млрд руб. По планам инвестора, на этой площадке компания будет выпускать технику пяти видов — почвообрабатывающую, кормоуборочную, зерноперерабатывающую, самоходную и прицепную. К последней, в частности, относятся опрыскиватели. Кроме того, в Таганроге будут делать и адаптеры для комбайнов. Строительство предприятия началось год назад и завершится в 2024 году.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, это будет высокотехнологичное производство, которое создается на территории бывшего комбайнового завода. «Это очередной шаг к расширению национального кластера сельхозмашиностроения, — цитирует главу региона его пресс-служба. — Предприятия ГК “Ростсельмаш” уже сейчас в числе крупнейших производителей агротехники и продолжают это доказывать, двигаясь вперед. На первом этапе в Таганроге будет создано 500 рабочих мест, с дальнейшей перспективой увеличения до 1,5 тыс. мест».

По словам гендиректора дивизиона прицепной и навесной техники «Ростсельмаша» Александра Виноградова, они рассчитывают постепенно перенести часть производства с ростовской производственной площадки в Таганрог и к 2025 году обеспечить выпуск порядка 5 тыс. ед. готовой продукции в год. «В денежном эквиваленте это около 3 млрд руб. в год, с перспективой увеличения на 10-15%, — уточнил господин Виноградов. — Также компания планирует организовать в Таганроге производство новых видов техники, таких, например, как самоходные опрыскиватели».

В 2022 году выручка агрохолдинга «Степь» составила 83,7 млрд руб., на 46,4% больше результата 2021 года, сообщила об этом пресс-служба компании в апреле текущего года. Здесь добавили, что согласно аудированным финансовым результатам, выручка за 4 кв. 2022 года выросла на 62,7% относительно октября-декабря 2021 года, до 29,1 млрд руб. «Степь», штаб квартира которой находится в Ростове-на-Дону, это группа предприятий, которые специализируются на растениеводстве, животноводстве, переработке сельхозпродукции и трейдинге. В прошлом году АХ «Степь» собрал рекордный урожай сельскохозяйственных культур — 2 млн т., на 9,2% больше, чем в 2021-м. Всего предприятия группы реализовали 1,7 млн т зерновых и на 39% увеличили объем продажи нишевых культур, до 289 тыс. т. В направлении молочного животноводства агрохолдинг повысил валовый надой до 149 тыс. т (прирост год к году составил 71%). Сегодня хозяйства этой аграрной группы занимают первое место среди сельхозтоваропроизводителей РФ по уровню надоя на одну корову (фуражное поголовье холдинга — 14,3 тыс. животных).

«Компания достигла рекордных производственных показателей в базовых сегментах — растениеводстве и молочном животноводстве, сохранила высокие темпы экспорта сельскохозяйственных культур, расширила географию и выстроила новые маршруты экспортных поставок», — цитирует главу «Степи» Андрея Недужко его пресс-служба.

ООО «Амилко» относится к крупнейшим в РФ предприятиям по глубокой переработке сельхозпродукции (более 270 тыс. т в год). Комбинат расположен в Миллерово. Руководство компании планирует увеличить мощности до 500 тыс. т в год. Проект включает строительство заводов по производству крахмалопродуктов из кукурузы (мощность — 275 тыс. т в год) и из пшеницы (мощность — 225 тыс. т в год). Инвестор планирует ввести новые площадки в эксплуатацию в 2026 году. Общий объем инвестиций в проект превысит 7,5 млрд руб. У компании не только хорошая инвестиционная активность, но и высокие экономические показатели. Так, по итогам 2022 года выручка ООО «Амилко» превысила 9,5 млрд руб. Поэтому частое упоминание экспертами гендиректора компании Сергея Болдырева было вполне логичным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Ростсельмаш» реализует на Дону сразу два крупных проекта — «Новый тракторный завод» в Ростове (инвестиции — более 10 млрд рублей) и завод сельхозтехники в Таганроге (1,5 млрд рублей)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ «Ростсельмаш» реализует на Дону сразу два крупных проекта — «Новый тракторный завод» в Ростове (инвестиции — более 10 млрд рублей) и завод сельхозтехники в Таганроге (1,5 млрд рублей)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» участвует в реализации в регионе масштабных проектов жилой застройки, комплексного развития территорий (КРТ). В частности, в 2022 году ГК полностью завершила проект по застройке в Ростове жилого комплекса «Красный Аксай» общей площадью 24 га и стоимостью 16,8 млрд руб. По сути за три года компания построила новый микрорайон с десятками многоквартирных домов, детскими садами и школой, в котором могут жить более 9 тыс. человек. В этом году, в рамках Петербургского международного экономического форума руководство «ЮСИ» заключило соглашение с донским правительством о реализации проекта «Новый Ростов», сумма вложений в который оценивается в 132 млрд руб. Проект будет реализован на территории старого аэропорта южной столицы (подробнее об этом см. материал «Игра по трем буквам» на стр. 40 данного приложения).

По информации Агентства инвестиционного развития Ростовской области (АИР), кроме жилой части «Новый Ростов» будет обеспечен и развитой социальной инфраструктурой. Здесь планируется построить пять школ на 5,1 тыс. учеников, 10 детсадов на 2,5 тыс. мест, поликлиники, объекты спорта, торговли и общественного питания. «Рекреационно-парковое пространство площадью 12,53 га будет включать два парка и 14 бульваров. Также на территории планируется разместить комплекс зданий Правительственного квартала общей площадью 8,15 га», — уточнили в пресс-службе АИР.

Еще один заметный игрок в своей нише — производитель женской и мужской одежды АО «Элис Фэшн Рус». Основные фабрики и головной офис компании находятся в донском регионе. В частности, в Ростове компания наращивает производство трикотажа и готовится к реализации проекта строительства логистического центра площадью 7 тыс. кв. м. Кроме того, руководство предприятия ищет возможности для запуска новых производств, развивает фирменную розничную сеть и электронную коммерцию (e-commerce).

В 2021 году компания запустила в Ростове фабрику по производству вязаного трикотажа. Проект реализуется в несколько этапов — до 2027 года, по завершении которых общий размер инвестиций в предприятие превысит 600 млн руб. По словам главы АО «Элис Фэшн Рус» Александра Еремеева, для реализации проекта компания использует собственные и кредитные средства и пользуется господдержкой. В частности, получила 100 млн руб. из Фонда развития промышленности (ФРП). «Деньги направлены на приобретение современных вязальных и швейных машин, — рассказывал господин Еремеев в интервью “Ъ-Юг” в июле 2022 года. — Техника импортная, в связи с чем в текущих мировых обстоятельствах есть сложности с закупками. Но мы ведем переговоры с потенциальными поставщиками, находим новые варианты сотрудничества, не опускаем руки и продолжаем работать».

Александр Еремеев добавил, что на первом этапе запуска новой ростовской фабрики они вложили в проект около 65% от общей суммы. Участок в Северном жилом массиве рядом с торговым центром Metro Cash & Carry обошелся в 45 млн руб. На капитальное строительство и оборудование ушло еще 350 млн руб. «Оставшиеся 205 млн руб. намерены вложить до 2027 года, к этому моменту планируем вывести фабрику на проектную мощность в 250 тыс. изделий в год. Заявленная мощность позволит нам полностью закрыть собственные потребности в трикотаже. До сих пор на 40% они покрывались за счет заказов на сторонних предприятиях по давальческим схемам», — объяснил топ-менеджер-участник рейтинга, кандидатуру которого в своих ответах указало подавляющее большинство опрошенных экспертов.

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Среди полученных редакцией ответов есть и любопытные. Например, несмотря на то, что в декабре 2022 года генеральным директором АО «Глория Джинс» стала Лилия Булатова, которая сменила на этом посту гражданина Великобритании Сейса Исмаила, практически все эксперты указали президента АО «Корпорация “Глория Джинс”» Владимира Мельникова, который в 90-е начал создание своей империи с небольшого производства в Ростове-на-Дону и за десятилетиями развития превратил фирму в одну из крупнейших швейных компаний страны. «Гендиректора “Глории Джинс” приходят и уходят, а Владимир Мельников, он — вечный», — написал в комментариях к ответам один из экспертов, но попросил в публикации не указывать его имени.

По данным системы «СПАРК», АО «Глория Джинс» была основана в 1995 году в Ростове-на-Дону и является дочерним предприятием АО «Корпорация “Глория Джинс”». Основная специализация «дочки» — розничная торговля. По итогам 2022 года, выручка предприятия составила 20,8 млрд руб. (против 19,8 млрд руб. годом ранее). Для сравнения, выручка всей корпорации «Глория Джинс», по итогам минувшего года составила 57,6 млрд руб (51,8 млрд руб. она была в 2021 году).

Импортозамещение как один из критериев

То, что в подготовленном редакцией BG рейтинге почти треть занимают представители МСБ, вполне закономерно. Малый и средний бизнес лучше адаптируется к меняющимся условиям, быстро реагирует на вызовы, диверсифицируется. По данным правительства Ростовской области, доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте в 2021 году составила 33% (тогда ВРП региона превышал 1,9 трлн руб.). Доля малого и среднего бизнеса в ВРП области по итогам 2022 года пока не определена, сказали BG в региональном правительстве. Но в любом случае это будет весомый показатель. Во-первых, за год ВРП Дона вырос до 2,2 трлн руб. Во-вторых, на 3% больше в Ростовской области стало предприятий МСБ. Сейчас их более 177 тыс., в которых, в общей сложности, трудятся более 750 тыс. работников. По количеству представителей МСБ Дона в России на почетном шестом месте.

В представленном рейтинге наибольшее внимание заслуживают представители реального сектора экономики — промышленных предприятий, АПК. Один из ярких примеров и явных лидеров — ростовский «Завод ТерраФриго», который специализируется в выпуске рефрижераторов и теплообменников, является в стране одним из лидеров в своем сегменте. У компании есть собственное конструкторское бюро, разработавшее и запатентовавшее линейку «холодильно-обогревательной техники», которую предприятие выпускает под собственной торговой маркой TerraFrigo и поставляет заказчикам по всей России: у донской компании в стране почти 100 дилеров. Предприятие успешно развивается. Например, в допандемийный период выручка завода вросла почти втрое: с 244,4 млн руб. в 2015 году до более чем 675,7 млн руб. — в 2019-м. По итогам 2022 года выручка ООО «Завод ТерраФриго» превысила 1 млрд руб. (против 868,6 млн руб. годом ранее; данные системы «СПАРК»). Поэтому совершенно оправдано, что среди лидеров управления эксперты назвали генерального директора предприятия Кирилла Кленова, а среди ключевых критериев, которыми они руководствовались, назвали в том числе и успехи компании в импортозамещении.

По этой же причине в рейтинг вошел и директор ООО «Ростовский завод фильтровального оборудования» (РЗФО) Павел Сивоплясов. Предприятие расположено в Мясниковском районе региона. Специализация — производство фильтров для комбайнов, тракторов, грузовых и легковых автомобилей, компрессоров и др. Всего — более 20 видов. Производительность — 2 тыс. ед. в сутки. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», в 2022 году выручка компании составила почти 73 млн руб. Это — хороший результат, если учесть, что запуск производства состоялся в середине 2021 года. Как рассказал соучредитель компании Олег Ной, продукция РЗФО прошла сертификацию и испытания в «Центральном научно-исследова-тельском автомобильном и автомоторном институте» («НАМИ»), что открыло перед заводом перспективы поставок фильтров флагманским машиностроительным предприятиям РФ. Ростовские фильтры по качеству сопоставимы с лучшими зарубежными аналогами, но в несколько раз дешевле их. Сегодня на продукцию РЗФО есть спрос не только со стороны российских машиностроительных компаний, но и предприятий нефтегазового сектора. География поставок — вся Россия.

У РЗФО примерно год ушел на то, чтобы «углубиться в технологии», но благодаря этому предприятие «многое может делать на европейском уровне, в том числе, изготавливать сложные воздушные и гидравлические фильтры по техзаданию заказчиков». «Доля отечественных комплектующих в продукции РЗФО, по отдельным моделям, достигает 90%, — уточнил господин Ной. — Ряд деталей и материалов все еще приходится закупать в Китае. Однако РЗФО форсирует поиск российских поставщиков. Они уже есть в Ростовской и Ленинградской областях, на Урале».

Еще один участник рейтинга — Шахтинский завод конвейерных систем развивает производство более десяти лет. ООО «ШЗКС» было создано в 2013 году с целью обеспечения добывающих и перерабатывающих предприятий юга России качественными оборудованием и комплектующими. Все эти годы предприятие выпускает и поставляет конвейерное и сортировочное оборудование заказчикам из разных регионов РФ, Беларуси и Казахстана.

Предприятие также активно занимается замещением импортных аналогов комплектующих, узлов и агрегатов, необходимых российским предприятиям, на которых ранее были установлены иностранные сортировочные и дробильно-сортировоч-ные линии, конвейеры и т. п. техника. Это отметили опрошенные BG эксперты, которые включили директора ООО «ШЗКС» Владимира Андреянова в наш топ лидеров.

В конце мая 2023 года на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс» министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко отметил, что, безусловно, в развитии предприятий МСБ важна роль прогрессивно мыслящих руководителей, способных быстро реагировать на меняющуюся конъюнктуру и адекватно отвечать на вызовы, что собственно и показал непростой 2022 год на примерах целого ряда донских производителей. Другой важной составляющей министр назвал государственную и региональную поддержку. По словам господина Папушенко, в текущем году объем финансирования региональных программ в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» составляет 680 млн руб., из которых 277,3 млн руб. — это средства федерального бюджета, а 402,7 млн руб. — областного. «Эта цифра включает льготные займы, кредиты, субсидии начинающим предпринимателям, социальные гранты и лизинговую поддержку», — уточнил чиновник.

Показатели прогрессивности

В беседе с BG большинство опрошенных экспертов подчеркивали, что импортозамещение — это не только один из критериев оценки в рамках данного опроса. Собственно, и акцент на замещении импорта стал возможен потому, что в регионе это — комплексная задача, решение которой идет сразу в нескольких направлениях. Первое — реализация потенциала внутренней кооперации предприятий донского региона и др. субъектов РФ. Второе — обеспечение решения технологических задач посредством трансфера в бизнес-среду технологий из научно-инно-вационной сферы. Третье направление — финансовая поддержка предприятий для наращивания производства. Четвертое — помощь в решении логистических проблем, связанных с доставкой грузов. «Так, еще в прошлом году на базе регионального Агентства инноваций создали Центр кооперации и импортозамещения. Он работает на постоянной основе и координирует деятельность других институтов развития региона. Прежде всего, мы наладили коммуникацию с предприятиями для оперативного выявления актуальных и срочных задач. От системообразующих компаний получили списки продукции, в импортозамещении которых они нуждаются, а также продукции, объемы производства которой они оперативно могут нарастить», — напомнил, в частности, Максим Папушенко.

В областном правительстве уверены, что ведущая роль в этом процессе также принадлежит топ-менеджерам компаний. Речь не только о тех, кого отмечают в рейтингах и на различных конкурсах («Бизнес Дона», «Лидеры Дона» и т. д.). Активная работа ведется с директорами всех 220 системо-образующих предприятий региона, клиентами Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства (их более 1,5 тыс.), Региональной лизинговой компании и Агентства инноваций. Цель такой работы — подбор передовых решений для решения ключевых бизнес-задач: поиск новых поставщиков и новых рынков сбыта, разработка импортозамещающих товаров и технологий, обеспечение продовольственной безопасности и технологического суверенитета. А это значит, что сегодня на первый план выходит принципиально иной тип руководителя.

Сейчас директору уже мало быть просто «крепким хозяйственником», что еще десять лет назад считалось одним из высоких критериев оценки профессионализма руководителя. Лидер управления новой формации должен инициировать реализацию высокотехнологичных проектов (как это происходит, например, на Новочеркасском электровозостроительном заводе, где проект по созданию цифрового двойника предприятия признан одним из лучших в стране), внедрять «умные» технологии (как происходит в ряде крупных компаний АПК региона), инвестировать в модернизацию и привлечение молодых кадров (такой опыт есть, в частности, у сельскохозяйственного СЗАО «СКВО»), владеть современными инструментами бережливого производства (как делают это в ООО ПФК «Атлантис-Пак» или на том же заводе «ТерраФриго») и убеждать коллектив в необходимости их использования. Руководители, у которых сегодня есть указанные навыки, являются эффективными управленцами и лидерами.

И это отметил практически каждый из опрошенных BG экспертов.

Владимир Андреев, Анастасия Назарова