В Краснодаре будут судить бывшего инспектора ДПС за коррупцию

В Краснодаре завершили расследование уголовного дела в отношении экс-инспектора ДПС по Карасунскому округу, подозреваемого в получении взяток и служебном подлоге. Под суд также пойдет его посредник, сообщают пресс-службы прокуратуры и СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: stock.adobe.com Фото: stock.adobe.com

По версии следствия, с марта по май 2022 года инспектор ДПС, находясь на дежурствах, выявлял водителей, от которых исходил запах алкоголя, и требовал от них от 30 до 100 тыс. руб. взятки за непривлечение их к административной ответственности. В качестве посредника выступал 44-летний знакомый полицейского, который вместе с водителями ездил к банкомату, забирал деньги и передавал их сотруднику полиции. После получения взяток инспектор ДПС в некоторых случаях составлял на водителей административные протоколы по статье, которая не предусматривает лишение водительских прав, внося в официальные документы недостоверные сведения.

Инспектора обвиняют в пяти эпизодах получения взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и четырех эпизодах служебного подлога (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Его знакомому предъявлено обвинение в пяти эпизодах посредничества во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ). В ходе предварительного следствия они признали вину в полном объеме. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Краснодара для рассмотрения.

Татьяна Ручкина

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