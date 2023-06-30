Комплекс Дюртюлинского молкомбината может быть продан вдвое ниже начальной цены

Имущественный комплекс АО «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов» выставлен на торги путем публичного предложения по начальной максимальной цене 400,2 млн руб. Такая цена будет действовать пять рабочих дней, затем последовательно снижается на 5% до достижения минимальной цены – 200 млн руб. Заявки участников принимаются с 10 июля по 22 сентября.

Единым лотом продается главный производственный корпус общей площадью 7 тыс. кв. м в Дюртюлинском районе в селе Иванаево. Он включает административно-бытовой корпус, склады, вспомогательный корпус, административное здание, участок площадью 12 тыс. кв. м в Дюртюлях под производственным корпусом, залоговое и незалоговое оборудование. Большая часть этих активов находятся в залоге у Россельхозбанка. На предыдущих торгах желающих их приобрести не нашлось.

В прошлом году ООО «Ува-молоко» (входит в группу компаний «Молочная семья») из Удмуртии арендовало имущественный комплекс Дюртюлинского молкомбината.

Дюртюлинский комбинат молочных продуктов был признано банкротом в 2022 году. На тот момент сумма кредиторской задолженности, включенная в реестр требований кредиторов, оценивалась в 2,1 млрд руб. Основным кредитором является Россельхозбанк — 1 млрд руб. Дюртюлинский комбинат, а также ООО «Чекмагушевский молочный завод», управляющая компания «Агрохолдинг Башмилк», ООО «Милка» и татарстанское ООО «Сабинский молочный комбинат» (все они также признаны банкротами) входили в агрохолдинг «Башмилк» предпринимателя Александра Никитина. Холдинг производил продукцию под брендами «Честное коровье», «Край курая», «Две коровки».

Влада Шипилова

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