В Сочи появились круглосуточные автобусные маршруты

С началом высокого курортного сезона в Сочи изменен график работы общественного транспорта, движение по двум маршрутам будет осуществляться в круглосуточном режиме, сообщает администрация города-курорта. Речь идет о маршрутах от аэропорта «Адлер» до контрольного пункта «Псоу» (граница с Абхазией), а также от аэропорта до центра Сочи.

На остальных маршрутах общественного транспорта в Сочи время движения автобусов на линии продлено. В городском сообщении транспорт общего пользования работает до 23:00, автобусы в направлении Адлера ходят до полуночи. В городе-курорте увеличено количество рейсов общественного транспорта, в Лазаревском районе запустили сезонные маршруты. В дни проведения крупных спортивных и культурных мероприятий количество автобусов на маршрутах будет увеличено, сообщает мэрия Сочи.

Анна Перова, Краснодар