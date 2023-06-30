Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Сочи появились круглосуточные автобусные маршруты

С началом высокого курортного сезона в Сочи изменен график работы общественного транспорта, движение по двум маршрутам будет осуществляться в круглосуточном режиме, сообщает администрация города-курорта. Речь идет о маршрутах от аэропорта «Адлер» до контрольного пункта «Псоу» (граница с Абхазией), а также от аэропорта до центра Сочи.

На остальных маршрутах общественного транспорта в Сочи время движения автобусов на линии продлено. В городском сообщении транспорт общего пользования работает до 23:00, автобусы в направлении Адлера ходят до полуночи. В городе-курорте увеличено количество рейсов общественного транспорта, в Лазаревском районе запустили сезонные маршруты. В дни проведения крупных спортивных и культурных мероприятий количество автобусов на маршрутах будет увеличено, сообщает мэрия Сочи.

Анна Перова, Краснодар

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...