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В Краснодаре суд отменил арест 854 земельных участков частного собственника

Советский районный суд города Краснодара отменил вынесенное ранее решение об аресте 854 земельных участков, которые на праве собственности принадлежат местной жительнице Лиане Арутюнян. На судебный акт обратил внимание «Ъ-Юг».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

После вступления в законную силу судебного акта управление Росреестра края должно отменить запрет на совершение регистрационных действий в отношении данного земельного массива, предназначенного для малоэтажной застройки.

Арест на земельные участки был наложен по инициативе Агентства по страхованию вкладов (АСВ). В процессе банкротства Росэнергобанка оно стремится вернуть землю, бывшую у него в залоге. Однако АСВ не смогло опровергнуть аргументы собственницы о том, что она является добросовестным покупателем земельного массива.

Владелица земельного массива в Краснодаре добилась снятия ареста со спорной недвижимости

Госпожа Арутюнян стала владелицей части территории после серии сделок еще в октябре 2017 года. Осенью 2020 года суд наложил арест на ее участки по иску АСВ. Далее рассмотрение этого дела было приостановлено до вступления в силу других судебных актов.

В феврале текущего года госпожа Арутюнян обратилась в суд с отдельной жалобой на отказы в отмене ареста. Женщина ссылалась на то, что решение вопроса о ее законных правах на недвижимое имущество необоснованно затягивается. И настаивала на том, что она является добросовестным приобретателем земельного массива, поскольку на момент приобретения земли договор залога в пользу Росэнергобанка не действовал, и у нее не было информации о вероятной незаконности данной сделки. В свою очередь Агентство возражало против удовлетворения заявления госпожи Арутюнян. В результате суд встал на сторону владелицы земли и отменил арест.

Андрей Пугачев

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