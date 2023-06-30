Дом молодежи «Форпост» отремонтируют за 57 млн рублей

Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга выбрала нового подрядчика по капитальному ремонту Дома молодежи «Форпост». По результатам конкурса два контракта на общую сумму 57 млн рублей будут заключены с ООО «СМУ-13», сообщается на сайте госзакупок.

Отметим, что ремонт Дома молодежи «Форпост» начался еще в 2018 году. Первыми подрядчиками были ООО «КомИС» и ООО «ИнКом». Далее постоянным подрядчиком на объекте стало ООО «Терра-М».

ООО «СМУ-13» зарегистрировано в Петербурге в 2007 года и занимает то же самое помещение, что и «Терра-М». Выручка компании в 2022 году составила 157,5 млн рублей, чистая прибыль — 1,3 млн руб.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на реконструкцию исторического здания на Большом Сампсониевском проспекте, где сейчас располагается Дом молодежи «Форпост», из городского бюджета выделили 360,5 млн рублей.

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