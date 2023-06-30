В Ярославле из фитнес-клуба пожарные эвакуировали 18 человек

В Ярославле произошел пожар в сауне в фитнес-клубе «Стиль жизни» на Большой Октябрьской. Из здания эвакуировали 18 человек, сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС по Ярославской области Фото: Пресс-служба МЧС по Ярославской области

Утром в фитнес-клубе на первом этаже произошло возгорание в женской сауне на площади 5 кв.м. На сообщение о пожаре выехали 2 машины и 10 человек личного состава. Из трехэтажного здания эвакуировали 18 человек, при тушении и эвакуации была задействована автолестница. Ликвидация открытого горения объявлена в 8:51.

«Пожарные проводили дымоудаление и тепловизором проверяли перекрытия, чтобы огонь не ушел. Сейчас работы уже закончены, на месте работают дознаватели. Пострадавших нет»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Алла Чижова