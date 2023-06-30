Башкирия сформировала мотострелковый полк для участия в СВО

Мотострелковый полк «Башкортостан» в целом сформирован и проходит тактическую и огневую подготовку, сообщил глава региона Радий Хабиров в своем Telegram-канале.

О намерении создать добровольческий мотострелковый полк для участия в специальной военной операции было объявлено 10 апреля на совещании в республиканском правительстве. Радий Хабиров сообщал, что с инициативой создать новые подразделения выступили ветераны боевых действий. Глава региона предложил объединить новые батальоны в мотострелковый полк.

Расходы на его формирование профинансируют из республиканского бюджета.

Ранее сообщалось, что в мотострелковый полк войдут танковый батальон имени Сергея Зорина, зенитно-артиллерийская батарея имени Шарифа Сулейманова артиллерийская батарея имени Алексея Сухорукова, башкирская медицинская рота имени Ахмета Давлетова, батальоны имени Даяна Мурзина и Тагира Кусимова, а также артдивизион имени Мугина Нагаева. Общая численность воинского формирования составит 2,5 тыс. человек.

Ранее Башкирия отправила на СВО три батальона, названные в честь Минигали Шаймуратова, Александра Доставалова и Салавата Юлаева.

Наталья Балыкова

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