Томские поставщики ЖКУ хотят напрямую получать субсидии на оплату услуг

Три ресурсоснабжающие компании Томской области обратились в законодательную думу региона с предложением принять закон, отменяющий перечисление жителям субсидий на оплату коммунальных услуг. В их числе АО «ТомскРТС», УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» и ООО «Томскводоканал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В настоящее время, согласно ч. 3 и ч. 4 ст. 159 Жилищного кодекса РФ, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются непосредственно гражданам. По данным авторов трех обращений в областную думу, при этой практике объем задолженности населения перед поставщиками услуг постоянно растет.

«В последнее время, несмотря на значительный объем денежных средств, направляемых из регионального бюджета на выплату указанных субсидий, отмечается существенный рост дебиторской задолженности населения перед поставщиками ЖКУ»,– говорится, например, в обращении, подписанном гендиректором «ТомскРТС» Сергеем Панасюком.

По его данным, за год с 1 июня 2022 года по 1 июня 2023-го сумма задолженности жителей Томска перед компанией, являющейся основным поставщиком отопления и горячего водоснабжения в Томске, выросла на 13% и составила 1,89 млрд руб., просроченная – на 12% (до 1,57 млрд руб.). «Томскводоканал» (холодное водоснабжение и водоотведение) оценил объем дебиторской задолженности в 0,6 млрд руб. «Спецавтохозяйство» (региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами) – в 150 млн руб.

В связи с этим три компании просят областных депутатов разработать и принять областной закон, предусматривающий перечисление денежных средств в счет субсидии на оплату ЖКУ непосредственно ресурсоснабжающим организациям. Вопрос был внесен в повестку дня заседания комиссии по градостроительству, инфраструктуре и жилищно-коммунальному комплексу комитета закдумы по строительству, инфраструктуре и природопользованию.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский