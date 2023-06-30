Суд запретил организации в Ижевске продавать табачную продукцию из-за близкого расположения к техникуму

В столице Удмуртии суд запретил реализацию табачной продукции в организации, находящейся менее чем в 100 м от Ижевского индустриального техникума. Причиной стало обращение Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

В частности, организация «грубо нарушала» федеральное законодательство об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма. Отмечается, что продажа табачной продукции вблизи образовательного учреждения влечет нарушение безопасности для жизни и здоровья жителей, в том числе детей.

Суд исковые требования обоснованными и удовлетворил исковое заявление.