Саратовские и турецкие предприниматели заключили ряд контрактов

Подошла к концу бизнес-миссия компаний Саратовской области в столицу Турецкой Республики Стамбул. О результатах сообщили в пресс-службе регионального министерства экономического развития.

В результате переговоров и посещений заграничных партнеров удалось достичь нескольких договоренностей. Так, ряд турецких компаний проявил интерес к продукции саратовского производства фасовочно-упаковочного оборудования. Иностранные партнеры планируют закупить линию розлива для парфюмерии, упаковочную и тубонаполнительную машины.

Региональный производитель натуральной косметики договорился с турками о поставке пробной партии, продолжается обсуждение насчет кремов.

Предметом еще одного договора экспорта из Саратовской области стали овощные и рыбные консервы — переговоры прошли с турецкими поставщиками консервированной продукции.

Дарья Васенина