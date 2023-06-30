Объем экспорта сельхозпродукции в ЮФО увеличился на 78,2% за пять месяцев 2023 года

За первые пять месяцев текущего года регионы ЮФО экспортировали сеотскохозяйственной продукции на 78,2% больше, чем в прошлом году, сообщает «РБК Ростов-на-Дону» со ссылкой на министерство сельского хозяйства РФ.

Прирост обеспечен увеличением поставок пшеницы на 78,2%, масла рапса - на 56,8%, ячменя — в 2,1 раз. Отмечается, что в ЮФО.

Производство важнейших видов продукции на Кубани с января по апрель составило 123,6 тыс. т, в Адыгее — 1,9 тыс. т, в Ростовской области — 44,8 тыс. т, на Ставрополье — 106,6 тыс. т.

Анастасия Назарова