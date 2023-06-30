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В Оренбуржье расследуют гибель двух человек в соцучреждении

Возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ) после обнаружения тел двух человек в соцучреждении Оренбурга. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Установлено, что днем 26 июня 2023 года в подземном помещении на территории одного из социальных учреждений Оренбургской области обнаружены тела двух мужчин 27 и 34 лет»,— говорится в сообщении.

По предварительной информации, причиной смерти стало отравление неустановленными веществами. Расследование продолжается.

Силовики устанавливают обстоятельства происшествия. Назначены экспертизы.

Ранее в Оренбуржье произошло отравление местных жителей суррогатами алкоголя. Причиной их гибели стала незамерзающая жидкость.

Георгий Портнов

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