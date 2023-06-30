В Сочи прошли учения по ликвидации ЧС при атаке беспилотников

В городе Сочи состоялись учения по ликвидации последствий техногенных ЧС. В учениях приняли участие 80 человек личного состава, около 100 сотрудников организации, 18 единиц специальной техники, сообщили в управления гражданской обороны и защиты населения городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Согласно легенде учений, в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на предприятии якобы были повреждены компрессорный и промышленный цеха, произошло возгорание.

Место происшествия оперативно оцепили полицейские, медики оказали пострадавшим первую помощь и госпитализировали их в учреждения здравоохранения. В свою очередь пожарные и спасатели эвакуировали персонал предприятия и приступили к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

В свою очередь городские аварийные службы отрасли ЖКХ быстро отключили воду, электричество и газ, обеспечив подачу ресурсов спасателям.

Как отметил начальник управления гражданской обороны и защиты населения городской администрации Дмитрий Зенцов, комплексные учения по ликвидации последствий ЧС в городе проводятся регулярно. Цель таких учений — отработать взаимодействия сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС.

Андрей Пугачев