В Севастополе отца шестерых детей будут судить по делу о растлении падчерицы и дочери

В Севастополе завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого подозревают в совершении преступлений сексуального характера по отношению к родной семилетней дочери и 13-летней падчерице. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Крыму и Севастополю.

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35-летний мужчина проживал в частном доме одного из поселков Нахимовского района вместе с сожительницей, пятью родными детьми и еще одной приемной дочерью. С середины 2018 года по конец 2022 года мужчина совершал в отношении падчерицы и родной дочери преступления сексуального характера. Только спустя время старшая девочка узнала о совершении преступлений в отношении младшей сестры и сообщила об этом тете, которая передала информацию в правоохранительные органы.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 135, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (развратные и иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших). Следователи собрали доказательства совершения преступлений, сам мужчина вину не признал. Ранее его заключили под стражу. Теперь уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, который учтет отягчающие вину обстоятельства, в том числе совершение преступлений в отношении подростков родителем.

Татьяна Ручкина

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