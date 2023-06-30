Жителя Удмуртии осудили за избиение своей 12-летней падчерицы с использованием кочерги

В Удмуртии перед судом предстал 36-летний житель Вавожского района, которого признали виновным в истязании несовершеннолетней падчерицы (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

В частности, по данным суда, с 2018 по 2022 год мужчина дома систематически избивал 12-летнюю дочь своей супруги, а также совершал другие насильственны действия. При этом он использовал кочергу и шланг. Причиной истязаний становились любые малозначительные поводы.

Суд назначил мужчине четыре года лишения свободы в колонии общего режима.