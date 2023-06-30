Сбер предложил для использования в юридической деятельности наработанный опыт в сфере искусственного интеллекта

В Новосибирске прошла международная научно-практическая конференция «Цифровизация и право: достижение национальных целей»



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой Сбера Фото: предоставлено пресс-службой Сбера

Организаторы мероприятия, состоявшегося в рамках V Международного юридического форума «Право и экономика: национальный опыт и стратегии развития», — ПАО «Сбербанк» и Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ). И это не случайно.

Сбер активно внедряет новые технологии в собственные процессы и имеет большой опыт в использовании искусственного интеллекта (ИИ): уже почти три года ИИ применяют в части финансовых и правовых решений. В Сбере запатентована и успешно работает система проверки правоспособности юридических лиц «Робот-юрист», основанная на анализе больших данных. Благодаря этому значительно ускоряется принятие решений, например, при выдаче кредитов для развития малого и среднего бизнеса. «Цифра» избавляет специалистов от рутины, говорят в Сбере.

Фото: предоставлено пресс-службой Сбера

— Наша задача — рассказать о наработках, технологиях. А коллеги уже сами решат, как и где их применить. Но мы видим, как эти направления становятся все более актуальными. Сегодня цифровая трансформация затронула все сферы нашей жизни, и особую роль она стала играть в области права. Это и электронный документооборот при взаимодействии с органами государственной власти, и ведение различных протоколов, заседаний с использованием наработок расшифровки голоса, и др.

Цифровые технологии внедряют или уже применяют в своей работе не только кредитно-финансовые учреждения, но и судебные органы, Федеральная служба судебных приставов, — рассказал председатель Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Дмитрий Солнцев.

— «Робот-юрист» делает достаточно большой объем работы, но мне хотелось бы всех успокоить: юристы работу не потеряли, они перешли на другие высокоинтеллектуальные участки, — продолжила тему на панельной дискуссии «Новые технологии в юриспруденции» заместитель председателя Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Татьяна Черникова. — Благодаря использованию цифровых технологий в Сбере появилась возможность полностью перейти на электронный документооборот в части ипотечного кредитования готового жилья. Роботом обрабатывается до 70% ипотечных кредитных заявок — то, что раньше делалось вручную. Сбер одним из первых перешел на электронную регистрацию сделок с недвижимостью.

В свою очередь, ректор НГУЭУ Павел Новгородов подчеркнул, насколько важно будущим юристам следовать цифровым тенденциям, и в этом смысле совместная со Сбером конференция полезна для студентов.

— В НГУЭУ большой юридический факультет, направления подготовки которого пользуются популярностью у абитуриентов. И, конечно, мы следим за тенденциями, которые определяют эту профессию. В свое время именно глава Сбера Герман Греф инициировал экспертное обсуждение роли юриста в будущем. Безусловно, эта профессия не исчезнет, но она существенно меняется с учетом цифровой трансформации экономики и права, — сказал руководитель вуза. — Совместная с Сибирским банком ПАО «Сбербанк» конференция — важная площадка для экспертного обсуждения того, как будет меняться профессия юриста, какие цифровые решения в юриспруденции уже используются и будут применяться в будущем, к чему высшей школе готовиться с точки зрения содержания образовательных программ.

Павел Новгородов затронул важный аспект в применении «цифры» — законодательный. Как отметили участники конференции, важно обсудить, какие законодательные инициативы необходимы для регулирования этого стремительно развивающегося направления.

Еще один блок вопросов связан с кибербезопасностью. По этому направлению Сбер также выступает экспертом.

— Важно знать не только то, как защитить себя, но и прежде всего сделать так, чтобы уменьшить уязвимость государственных органов, организаций, принимающих серьезные решения, связанные с правовой деятельностью, минимизировать угрозы от кибератак, — считает Дмитрий Солнцев.

Министр юстиции Новосибирской области Татьяна Деркач отметила, что на конференции продемонстрированы новинки в области цифровизации права.

— Юридическая отрасль не стоит в стороне от цифровизации всех процессов, которые происходят в Российской Федерации. Цифровизация позволяет сократить временные и физические затраты на оказание юридических услуг, оптимизировать процессы. К примеру, в оказании бесплатной юридической помощи цифровизация позволяет обратиться за помощью в электронном виде, сориентировать, какой орган власти может ее оказать, — прокомментировала госпожа Деркач.

На площадке НГУЭУ вопросы, связанные с цифровизацией юридической сферы, в режиме офлайн и онлайн рассмотрели сотни участников из Сибирского федерального округа, Москвы. Помимо преподавателей вузов, студентов, к панельным дискуссиям конференции подключились сотрудники прокуратуры, силовых ведомств, общественных организаций, судов, Федеральной службы судебных приставов. Представители КНР, Казахстана рассказали о своем передовом опыте применения технологий в юридической сфере и законодательных инициативах, позволяющих «цифре» существовать в рамках правового поля.

Заместитель директора Центра по изучению российского права (Харбин, Китай), доцент юридического института Хайлунцзянского университета, доктор юридических наук Гун Нань представил опыт КНР в области электронного судопроизводства. По словам эксперта, «умный суд» взял на себя такие функции, как принятие судебного решения с использованием технологий ИИ, анализ доказательств, электронный документооборот и др.

В завершение конференции Сибирский банк ПАО «Сбербанк», НГУЭУ и Алтайский госуниверситет подписали меморандум о повышении информационной, финансовой и правовой грамотности среди молодежи.

Справка Программа конференции «Цифровизация и право: достижение национальных целей» включала в себя обсуждение в панельных дискуссиях трех объемных блоков: цифровую трансформацию в правовой сфере, новые технологии в юриспруденции и правовые решения в рамках обеспечения кибербезопасности. Сбер как один из участников и организаторов мероприятия представил собственную экспертизу в области применения технологий искусственного интеллекта и цифровизации процессов.

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