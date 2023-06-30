Продажи китайских машин в Татарстане с начала года выросли более чем в четыре раза

За первые пять месяцев этого года в Татарстане жители приобрели более 3,6 тыс. китайских легковых машин, что более чем в четыре раза больше, чем за год до этого. Об этом сообщает агентство «Автостат Инфо».

Татарстан замкнул топ-5 регионов РФ по числу купленных китайских легковых машин в январе-мае. Возглавляет данный рейтинг Москва, где продажи составили 34,1 тыс. В пятерку также вошли Подмосковье, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Всего в РФ за первые пять месяцев были куплены 130,6 тыс. китайских легковых машин, что на 295% больше, чем годом ранее.

"Ъ-Казань"