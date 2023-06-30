2 тысячи сотрудников дополнительно привлекут на концерн «Калашников» в Удмуртии в 2023 году

Концерн «Калашников» из столицы Удмуртии планируется до конца 2023 года привлечь 2 тыс. сотрудников, а в планах на пять лет — 20 тыс. человек. Для решения данного вопроса разработан план мероприятий, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Как отметил руководитель республики Александр Бречалов в рамках встречи с президентом концерна Аланом Лушниковым, обеспечение кадрами предприятий — ключевая задача.

Так, одно из направлений — привлечение жителей других регионов и тех, кто сейчас трудится вахтовым методом за пределами республики. Стороны также обсудили механизм обеспечения жильем иногородних работников, в том числе возможность субсидирования процентной ставки со стороны Удмуртии. Предприятия и техникумы республики также наработали тесный контакт, в том числе речь идет о целевом наборе, производственной практике студентов, стипендии от завода и индивидуальной программе подготовки.

По словам господин Бречалова, всего из СПО в Удмуртии в этом году выпускается порядка 10 тыс. человек, однако не все колледжи и училища являются профильными для концерна. «Тем не менее, даже если в случае с непрофильными СПО студенты будут на год закреплены в формате практики или еще какого-то взаимодействия с концерном, мы все равно увидим необходимый результат»,— отметил глава Удмуртии.

Президент концерна «Калашников» Алан Лушников подчеркнул, что гарантией безукоризненного исполнения гособоронзаказа является эффективное взаимодействие между предприятием и правительством. «От того, как у нас обстоят дела "дома", а Удмуртия — это наш дом, зависит благополучие и настроение людей, а значит, в конечном итоге и их хорошая работа на благо страны, особенно в нынешние непростые времена. И с этой точки зрения у нас с руководством республики имеется полное взаимопонимание»,— отметил господин Лушников.