«Росводоканал Краснодар» ежедневно контролирует качество воды

Руководство предприятия в рамках «Прямой линии» рассказало читателям о контроле качества воды, замене водомеров и о том, хватит ли ценного ресурса всем жителям. Генеральный директор «Росводоканал Краснодар» Дмитрий Павлюченко вместе с коммерческим директором Павлом Широковым и директором по производству Станиславом Гераськовым больше часа отвечали на вопросы горожан.

Ливневками водоканал не занимается

— Краснодар активно застраивается. Хватит ли всем воды?

— В городе порядка 40 гарантирующих организаций по водоснабжению, но мы сейчас говорим только о нас как о самом крупном поставщике. Подключения жилых и нежилых помещений осуществляются в соответствии с договором о технологических присоединениях в рамках нашей инвестиционной программы. Она утверждена городской думой, в ней предусмотрены мероприятия, которые обеспечат город водой, как в текущий момент, так и на перспективу. Если подписан договор о техприсоединении и далее — о водоснабжении, мы гарантируем, что на объекте будут и вода, и водоотведение.

— Из чего складывается ценообразование на услуги водоснабжения, почему они дорожают?

— Ценообразование складывается из всех обоснованных расходов предприятия, которые оно несет для обеспечения услуг, начиная с зарплаты и заканчивая налогами, сюда же входят работы, которые предприятие выполняет для производства и поставки качественного ресурса. Материалы дорожают, электроэнергия тоже, поэтому и стоимость куба растет.

— Вопрос насчет ливневки возле 8-й поликлиники... (аналогичные звонки поступали также с ФМР, ПМР и других районов).

— Мы занимаемся только фекальной канализацией и водоснабжением. Система ливневой канализации — зона ответственности администрации города. Но от себя добавим, что после выпадения месячной нормы осадков в течение суток ни одна ливневка ни в каком городе не справится с таким объемом.

Приборы учета доверяйте только профессионалам!

— Есть ли критерии, когда отключают воду за долги? Дело в сумме или в сроке неплатежей?

— Законодательством предусмотрена возможность отключения коммунальной услуги при наличии задолженности за два расчетных периода, рассчитанной по нормативам потребления.

— Вызывали сантехника в квартиру. Он заменил трубы, а действовавшие ранее счетчики на холодную и горячую воду перепутал местами...

— Если вы обнаружили, что прибор учета стоит не на своем месте, требуйте, чтобы мастер это исправил. Даже если по инструкции допустимо использование прибора учета для любой воды, у вас будут значительно разниться показания. Так что лучше решить этот вопрос сразу. Но придется заново опломбировать, и это уже за свой счет по прейскуранту вашей управляющей компании.

— К нам пришли какие-то люди и стали убеждать, что водомер уже пришел в негодность и что нужно его срочно менять...

— К сожалению, таких случаев в разных регионах немало. Если вам кажется, что вас пытаются обмануть или настойчиво предлагают какую-то услугу, звоните на горячую линию 8-800-200-36-46. В кол-центре расскажут, подошел ли у вас срок поверки. Но будьте бдительны: специалисты водоканала по домам без заявки не ходят и никакие услуги не навязывают.

Откуда берется вода и как ее очищают?

— У нас часто забивается канализация. Виноваты, думаю, сами жители... Есть ли какие-то рычаги воздействия, чтобы отслеживать нерадивых жильцов и наказывать их?

— Мы регулярно рассказываем, что нужно соблюдать правила пользования системой канализации. Разъяснительная работа активно ведется в СМИ и соцсетях. Да, у нас есть законодательные возможности наказывать нарушителей. В основном это юрлица. К сожалению, этим часто грешат и социальные учреждения, и школы, и больницы — за засорение системы им приходится платить штрафы.

При строительстве новых домов застройщики ставят дополнительную систему очистки сточных вод — это специальные устройства, которые вылавливают мусор. В дальнейшем очистка системы водоотведения в многоэтажке производится уже за счет жителей.

— Кажется, что ухудшилось качество воды на ул. Симферопольской...

— Мы записали ваши координаты, приедем на место, возьмем пробы и разберемся. К сожалению, таких сообщений стало чуть больше из-за частых отключений электроэнергии, а от этого зависит работа насосных станций. Когда происходит отключение и включение электроэнергии, перезапускается вся система, и это долгий технологический процесс. Вследствие чего порой происходит кратковременное ухудшение качества воды. Со своей стороны стараемся отработать технически эти моменты, промывать сети, если есть необходимость.

— Откуда берется вода в кране? Какие стадии очистки она проходит?

— В Краснодаре вся вода берется из подземных источников и в большинстве случаев проходит очистку через станции обезжелезивания. Потом происходит фильтрация и обеззараживание для последующей подачи населению. В некоторых случаях подача идет напрямую со скважин, далее обеззараживается и подается потребителям.

Выбор способов очистки зависит от качества исходной воды, которая поднимается из скважины. Отбор проб для контроля качества воды мы производим ежедневно, как самостоятельно для внутреннего контроля, так и совместно со специалистами Роспотребнадзора.

— Хочу сказать спасибо вашим сотрудникам за отличное реагирование на наши просьбы. Звонила прошлый раз на «Прямую линию» — приехали быстро и решили все проблемы!

— Редко слышим обратные отклики, очень приятно. Обязательно передадим коллегам.

Вода из крана — настоящая, живая!

— Я молодая мама и мне интересно, проводится ли дополнительная фильтрация воды в детских садах?

— Ресурс подается всем по одной системе, отдельных элементов для детсадов нет. Однако соцучреждения в части качества воды дополнительно контролируются специалистами Роспотребнадзора. Есть специальная комиссия, которая за этим тщательно следит.

— Планирую переезд в Краснодар. Какой район лучше выбрать? Где вода лучше?

— Она у нас берется из подземного источника у всех поставщиков. Так что нельзя сказать, где вода хуже или лучше: везде качественная вода, поэтому смело переезжайте.

— Какое качество воды в ФМР? Нужно ли ставить фильтр?

— Ставить фильтры или нет — это все-таки личное дело каждого. Мы со своей стороны поставляем качественный ресурс, и он соответствует всем требованием законодательства. Вода из артезианских скважин богата всеми необходимыми минералами и микроэлементами, то есть она живая и полезная.

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