Клиника «Гутен Таг» хочет открыть гостевой дом для пациентов в Верхней Курье

Пермская сеть стоматологических клиник «Гутен Таг» планирует открыть в Мотовилихинском районе Перми гостевой дом для своих пациентов. Как стало известно «Ъ-Прикамье» на недавнем заседании комиссии по землепользованию и застройке, разместить гостевой дом на 3–7 пациентов предполагается в микрорайоне Верхняя Курья на ул. Сосьвинской, 1. По этому адресу находится частный дом, по документам участок разрешено использовать под здание АТС.

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Гендиректор и учредитель ООО «Гутен Таг» Дмитрий Карпинский предложил комиссии по ПЗЗ установить на участке по ул. Сосьвинской, 1, зону центра обслуживания рекреационных территорий Ц-4, сейчас территория в 2,7 тыс. кв. м находится в рекреационной зоне Р-2. Реконструкция частного дома под гостевой является частью инвестпроекта хирургической клиники «Гутен Таг». «Наши пациенты, приезжающие на хирургию, нуждаются в реабилитационном периоде, например после протезирования с наркозом. Пациенты могли бы находиться в этом гостевом доме до двух-трех дней под амбулаторным присмотром»,— пояснил Дмитрий Карпинский.

Члены комиссии одобрили предложение о смене зонирования участка по ул. Сосьвинской, 1. Проект направили на общественные обсуждения.

Стоматологическая сеть клиник «Гутен Таг» имеет два филиала: на ул. Снайперов, 3, и на ул. Петропавловской, 29. «Гутен Таг» предлагает услуги по лечению, отбеливанию, профессиональной чистке зубов, имплантации, хирургической стоматологии и прочее.