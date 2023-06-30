СК завершил повторное расследование дела учредителя «Речелстроя»

В Челябинске завершено повторное расследование уголовного дела в отношении учредителя ООО «Речелстрой», экс-депутата гордумы Андрея Пязока и бывшего генерального директора компании Сергея Вигельмана, обвиняемых в хищении денег у дольщиков (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Материалы направлены в суд, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в 2014-2017 годах руководители организации обманным путем похитили более 2 млрд руб. у участников долевого строительства и не смогли выполнить обязательства по строительству жилых домов в микрорайоне «Lake City» в Чурилово. Потерпевшими по делу признаны более 1,5 тыс. человек. В ходе следствия было проведено 12 бухгалтерских, оценочных, финансово-аналитических и почерковедческих экспертиз, допрошены более 200 свидетелей. Во время расследования был возмещен ущерб на сумму более 197 млн руб. По ходатайству следователя суд арестовал имущество обвиняемых на сумму более 53 млн руб.

Оперативным сопровождением уголовного дела занимались сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Андрея Пязока и Сергея Вигельмана уже судили н хищение средств дольщиков. В июле 2021 года Центральный районный суд Челябинска признал их виновными в совершении преступления по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и приговорил к двум и полутора годам в колонии-поселении соответственно. В феврале 2022 года приговор отменил Челябинский областной суд и направил дело прокурору «для устранения препятствий рассмотрения судом». После чего расследование было возобновлено.

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