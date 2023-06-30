В Хакасии возбудили уголовное дело после массового отравления жителей питьевой водой

Правоохранительные органы Хакасии завели уголовное дело по факту отравления 40 человек питьевой водой. Об этом рассказали в прокуратуре республики, материалы которой легли в основу дела.

По данным надзорного ведомства, в мае после ремонта системы централизованного водоснабжения в одном из районов Черногорска она была запущена якобы с нарушением санитарных правил. В частности, не был проведен предварительный контроль качества питьевой воды. С 22 по 31 мая в медицинские учреждения города обратилось свыше 40 жителей с признаками острой кишечной инфекции.

Опираясь на материалы прокурорской проверки, полиция Черногорска возбудила уголовное дело по ч.1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев