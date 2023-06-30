Рейс из Сочи уже семь часов не может вылететь в Петербург

Пассажиры рейса FV 6568 авиакомпании «Россия» уже семь часов ждут вылета в Санкт-Петербург из Сочи. Причиной задержки стал отказ тормозной системы самолета, сообщает 30 июня 78.ru.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, было принято решение выслать в Сочи резервный борт, в данный момент самолет уже вылетел. «Вылет рейса "Сочи — Санкт-Петербург" планируется после 11:50. Пассажирам оказываются услуги согласно Федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании,— цитирует издание заявление АК «Россия».

Отметим, что изначально рейс Сочи — Санкт-Петербург должен был вылететь в 2:20.

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