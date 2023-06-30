Более 50 студентов выбрали филиал «ПМУ» для практики и стажировки

На летнюю производственную практику в филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» приняты 43 студента. Еще восемь учащихся устроились на оплачиваемую стажировку в цеха по производству аммиака, карбамида, в лабораторию, в цех КИПиА и в электроцех. Двое из них уже получили работу на предприятии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Светлана Кропотина, начальник отдела профессиональной подготовки и развития персонала филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»:

Студенты ведущих вузов и техникумов Перми традиционно стремятся попасть в производственные подразделения завода. Практика и стажировка на «ПМУ» отличаются серьезным и внимательным подходом наставников, которые не только знакомят с производством и профессией, но и предлагают темы для исследовательских работ, помогают в поиске необходимой технической информации. Каждого пришедшего к нам студента мы рассматриваем как потенциального коллегу.

С проходящими стажировку студентами заключается срочный трудовой договор на 1-3 месяца. Его условия уточняются с каждым стажером в индивидуальном порядке. Рабочий график должен сочетаться с учебной нагрузкой. Для студентов-очников это неполный рабочий день с общей продолжительностью труда 20 часов в неделю.

Артем Фаяршин, студент 4 курса ПНИПУ:

Я прохожу стажировку в электроцехе филиала «ПМУ». Для меня это отличная возможность получить уникальные знания и начать трудовой путь еще до получения диплома. Оплата стажировки для меня, как студента, это большой плюс. Пока я оформлен на полставки, но к своим задачам отношусь с полной ответственностью. В будущем планирую устроиться на «ПМУ» на полную ставку и стать частью этой команды профессионалов.

В филиале «ПМУ» действует ряд мер поддержки молодых специалистов. В частности, новым сотрудникам, впервые поступающим на работу в филиал «ПМУ» в течение года с даты выдачи диплома о среднем или высшем профессиональном образовании, работодатель выплачивает материальную помощь.

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Пермь