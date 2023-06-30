Путин подписал законопроект Курултая Башкирии об ответственности нелегальных перевозчиков

Разработанный Курултаем Башкирии закон о внесении изменений в КоАП РФ вступил в силу, сообщила пресс-служба республиканского парламента.

Депутаты Госдумы внесли в Кодекс поправки, в соответствии с которыми муниципалитеты смогут задерживать транспортные средства перевозчиков-нелегалов на штрафстоянках до оплаты штрафа. При этом нарушители, перевозившие пассажиров без маршрутных карт, обязаны возместить расходы на перемещение и хранение автомобиля.

Этот же закон устанавливает штрафы за нарушение режима военного положения. Для граждан сумма санкции составляет до 1 тыс. руб., для должностных лиц — до 2 тыс. руб. Помимо этого предусмотрен административный арест на срок до 30 суток. Также предусмотрена конфискация транспортных средств, если нарушение произошло с их использованием.

Наталья Балыкова

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