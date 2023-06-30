Жительницу Удмуртии приговорили к колонии за удар по сожителю кастрюлей из-за злоупотребления алкоголем

В Удмуртии перед судом предстала жительница Якшур-Бодьинского района, которая напала на своего сожителя и нанесла ему легкий вред здоровью (п. «в» ч.2 ст.115 УК РФ). Орудием преступления стала эмалированная кастрюля, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В частности, по данным суда, в марте между сожителями возник конфликт из-за злоупотребления спиртными напитками. В ходе ссоры женщина ударила мужчину по голове эмалированной кастрюлей.

Суд приговорил женщину к 10 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Женщину взяли под стражу в зале суда.