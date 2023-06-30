В Самаре перекроют движение транспорта из-за ремонта теплотрасс

В Самаре ограничат движение на трех участках дорог из-за ремонта теплотрассы. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Так, до 05:00 (MSK+1) 3 июля движение будет перекрыто по ул. Гаражной на пересечении с Третьим проездом, а также по ул. Мориса Тореза на участке от дома № 116 до ул. Карбышева.

Движение по Волжскому проспекту от Студенческого переулка до ул. Ульяновской будет ограничено до 05:00 (MSK+1) 10 июля.

Автобусы № 89 будут проезжать по ул. Гагарина – ул. Авроры и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях. Также изменится движение автобусов № 11, № 61 и № 261.

Ани Айвазян