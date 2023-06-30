Власти Ростовской области планируют направить на закупку учебников 1,5 млрд рублей

Законодательное собрание Ростовской области в ходе тверждения поправок в бюджет на 2023 и 2024 годы, предусмотрело выделение дополнительных средств на сферу образования — 2,4 млрд руб. Из этой суммы 1,5 млрд будет направлено на закупку новых учебников для школьников, сообщает председатель донского парламента Александр Ищенко в своем Telegram-канале.

«Уже к новому учебному году будут закуплены новые учебники для первых, пятых и десятых классов, а также несколько учебников для других классов, где это остро необходимо уже сейчас»— написал господин Ищенко.

Также дополнительные средства будут выделены на приобретение модульных школ, капитальный ремонт общеобразовательных учреждений и строительтсво новых объектов.

Анастасия Назарова