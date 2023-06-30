Челябинская область и Росбанк договорились о сотрудничестве

Правительство Челябинской области и Росбанк подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили губернатор Алексей Текслер и председатель правления банка Наталья Воеводина, сообщает пресс-служба областного кабмина.

Соглашение предусматривает информационное сотрудничество и взаимодействие, направленное на развитие экономики и промышленности региона.

«Я сторонник того, чтобы повышать доступность кредитов для промышленности. Мы сейчас работаем над созданием особой экономической зоны и будем строить промышленные площади, куда смогут со своим оборудованием заходить инвесторы. Но драйв развитию экономики, конечно, дает малый и средний бизнес – промышленный, интеллектуальный, современный, с серьезными компетенциями»,- сказал Алексей Текслер.

Среди возможных направлений совместной работы финансирование значимых предприятий области, сотрудничество по вопросам поддержки МСП, мероприятия по повышению финансовой грамотности граждан.

«Большое внимание будет уделяться в том числе внедрению и совершенствованию современных банковских технологий, реализации инвестиционных проектов с целью технической модернизации предприятий региона и инновационного развития предпринимательства»,- отметила Наталья Воеводина.

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