В Нижнем Тагиле женщина год не платила за ЖКХ, считая себя гражданкой СССР

Жительница Нижнего Тагила Ирина И., которая считает себя гражданкой СССР, в течение года не оплачивала коммунальные услуги и квитанции за содержание жилья. В результате у женщины накопился долг в размере 339,1 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

ТСЖ «Космос» обратилось в Ленинский районный суд Нижнего Тагила с требованием взыскать с женщины долг за ЖКХ, а также пени в размере 76,1 тыс. руб. Представитель Ирины И. на суде заявил, что ТСЖ и суд зарегистрированы в РФ, а значит являются «иностранными юридическими лицами». Поэтому сама женщина, которая считает себя гражданкой СССР, никаких обязательств перед ТСЖ не несет. В пресс-службе Свердловского облсуда «Ъ-Урал» уточнили, что у женщины документы гражданки РФ.

Суд удовлетворил иск частично, обязав «гражданку СССР» полностью оплатить долг, а также выплатить 40 тыс. руб. пени, 4 тыс. руб. расходов по оплате услуг представителя и 7,3 тыс. руб. госпошлины.

Женщина попыталась обжаловать решение в Свердловском областном суде. Она заявляла, что Ленинский райсуд является иностранным агентом и зарегистрирован в ином государстве. Однако апелляционный суд назвал ее доводы «надуманными», оставив решение суда первой инстанции без изменений.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте