Новое здание художественной галереи в Перми введут в эксплуатацию I квартале 2024 года

Новое здание Пермской художественной галереи введут в эксплуатацию в I квартале 2024 года, сообщили в службе по надзору за строительством объекта во время пресс-тура, посвященного применению стройматериалов «Кнауф». На сегодня строители завершили возведение конструктива здания, на объекте начались отделочные работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Ахмедова Фото: Евгения Ахмедова

Напомним, что раньше ввести в строй здание художественной галереи планировалось до конца 2023 года, а первую выставку в новом здании культурного учреждения собирались провести в 2024 году.

Новое здание галереи строится на ул. Советской, 1, на территории культурного кластера «Завод Шпагина». Общая площадь объекта превысит 20 тыс. кв. м. Наряду с выставочными залами здесь появятся библиотека, образовательный центр, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские.