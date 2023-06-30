Губернатор Беглов отчитался о реализации «Острова фортов» с опережением графика

Реализация проекта туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» идет с опережением. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного.

По его словам, в июле текущего года ко Дню военно-морского флота на территории кластера откроется музей военно-морской славы России. В настоящий момент идут работы над реставрацией фортов «Петр I», «Кроншлот» и «Александр I». Их планируют приспособить под современное использование и наладить водное сообщение на линии Петербург — Кронштадт.

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