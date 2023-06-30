В выходные на территории Кубани пройдут дожди и грозы

В последний день июня и на выходных Краснодарский край окажется под влиянием тыловой части уходящего циклона. В связи с этим в регионе продолжат идти короткие грозовые дожди и будет относительно прохладно, сообщает центр погоды «Фобос».

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Температура воздуха в пятницу на Кубани будет +24…+26°. Ветер составит 5–10 м/с, он будет порывистым. В субботу в регионе ожидается +25…+27°. Также пройдут кратковременный дождь и гроза.

В Сочи самые сильные дожди с грозами ожидаются 30 июня и 1 июля. По прогнозам синоптиков, за сутки на курорте может выпасть до 15–20 мм осадков. В связи с этим власти города предупредили об угрозе дождевого паводка на реках. В последний день недели осадки прекратятся и постепенно потеплеет до +27…+30°.

Татьяна Ручкина

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