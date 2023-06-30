Силовики провели учения по пресечению теракта в Брединском районе

В Челябинской области прошло антитеррористическое учение «Рельеф-2023». С 28 по 30 июня сотрудники правоохранительных ведомств, органов исполнительной и муниципальной власти отрабатывали действия по пресечению теракта на участке местности в Брединском районе, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Руководит учением начальник регионального управления ФСБ Дмитрий Иванов, который вместе с группой посредников оценивает действия участников. Кроме сотрудников Федеральной службы безопасности в мероприятии участвовали Пограничное управление ФСБ России по Челябинской области, региональные структуры МВД, Следственного комитета, МЧС, ФСИН, ФСО, Росгвардии, Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, а также антитеррористические комиссии Челябинской области и Брединского района.

«Участники отрабатывали межведомственное взаимодействие по информированию при террористической угрозе и действиям сил и средств оперативного штаба, выделенных для проведения контртеррористической операции»,– сообщает УФСБ России по региону.

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