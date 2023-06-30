Спрос на дизельные автомобили с пробегом в Удмуртии вырос на 29,5%

По итогу первого полугодия 2023 года в Удмуртии спрос на дизельные автомобили с пробегом увеличился на 29,5% в сравнении с прошлым годом. Средняя стоимость такого транспорта составила 1,45 млн руб., сообщает пресс-служба Авито Авто. Доля дизельных автомобилей в предложении с пробегом в регионе выросла до 7,7%, годом ранее — 6,4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Рейтинг наиболее востребованных моделей в данном возглавила Toyota Land Cruiser Prado со средней стоимостью в 2,85 млн руб. Вторую позицию занял Volkswagen Touareg — 1,89 млн руб., Toyota Land Cruiser — 3,5 млн руб.