В Екатеринбурге прошла премия «Твердые знаки» ИД «Коммерсантъ-Урал». К юбилею уральской столицы эксперты проанализировали, кто за последние 30 лет чаще всего упоминался в СМИ. Победители были определены в девяти номинациях. С подробностями корреспондент «Ъ-Урал» Диана Сунагатуллина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Екатеринбурге состоялась церемония награждения победителей премии «Твердые знаки» издательского дома «Коммерсантъ-Урал», участками которой стали наиболее упоминаемые в СМИ персоны, компании и бренды, продвигающие город в информационном пространстве. Лауреаты собрались вечером 28 июня в «Синара Центре», где их встречало джаз-трио Дениса Галушко. Среди гостей были глава Екатеринбурга Алексей Орлов и председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, представители бизнеса.

«Мы проводим очень знаковое для нашего города мероприятие. Определены лауреаты в девяти номинациях, которые сформировали облик города, внесли колоссальный вклад в развитие культуры, искусства, спорта, науки, образования. Они сделали город таким, каким он подходит к своему юбилею. Ведь именно мы с вами делаем историю Екатеринбурга и определяем, каким город войдет в свое четвертое столетие»,— выступил с приветственным словом Алексей Орлов. Пользуясь случаем, мэру Екатеринбурга передали футболку, которую он выиграл в конкурсе на «Ночи музыки». Собравшиеся подняли бокалы за начало церемонии.

«Я с огромным удовольствием сегодня присутствую на мероприятии, потому что "Коммерсантъ" в жизни Екатеринбурга — это больше, чем деловое издание: он живет в одном ритме с городом, волнуется по тем же события, по которым волнуемся мы»,— сказала Людмила Бабушкина. По ее словам, сегодня все по-разному представляют Екатеринбург за пределами Свердловской области. «Кто-то видит его как самобытный культурный центр после Москвы и Санкт-Петербурга, кто-то восхищается его архитектурой и небоскребами, кто-то любит его за старинные улочки и сохранившиеся здания XVIII-XIX века. Хочу сказать слова благодарности лауреатам за то, что вы повышаете престиж города и его узнаваемость»,— отметила госпожа Бабушкина.

«Екатеринбург — город особенный и особенным его делают люди со своим удивительным уральским характером: целенаправленным, четким, иногда жестким, но в то же время с правильным и особым духом. Благодаря этому город занимает прочные позиции в промышленности, предпринимательстве, культуре и в науке»,— сказала гендиректор ИД «Коммерсантъ-Урал» Марина Архипова.



По ее словам, в честь юбилея города в 2023 году ИД «Коммерсантъ-Урал» решил создать обобщенный портрет Екатеринбурга и проанализировать, как он выглядел на информационной карте последние 30 лет.

По итогам премии были определены победители в девяти номинациях. Так, «Культурным явлением города» стали «Уральские пельмени» — награду получил исполнительный продюсер телешоу Александр Силка. «Вы, наверное, думали, что увидите кого угодно другого, но не меня. Все артисты в полях: мы прямо сейчас в Екатеринбурге снимаем очередной сериал и буквально через неделю запускаем второй. Поэтому "пельменей" станет больше и по телевизору, и в интернете!»,— заявил господин Силка.

В номинации «Спорт» победил пловец и четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов. Награду ему передаст президент областной федерации плавания Александр Серебренников. «Саша улетел, он был здесь два дня назад. Хочу сказать, что с этого года Кубок Александра Попова снова переезжает в Екатеринбург. Это будут самые массовые юношеские соревнования в России»,— отметил он.

«Личностью, прославившей город за 30 лет» стал музыкант Вячеслав Бутусов. «Вячеслав получит свою награду 19 августа. Приглашает всех на День города в Екатеринбурге»,— отметил директор EMG Premyer Алексей Краснобаев.

«Объектом, изменившим лицо города» признали ТРЦ «Гринвич». «Скажу спасибо за себя и за моего партнера, чья семья сегодня здесь,— сказал совладелец ТРЦ Константин Погребинский.

— Подумал за столом, что это очень важное для бизнеса мероприятие, потому что бизнесмены очень хотят гордиться своей профессией, как учителя, спортсмены, космонавты и политики. Мы хотим, что нас считали не какими-то там проходимцами, которые думают только о деньгах, хотя для бизнеса деньги — это очень важно. Мы хотим, чтобы наша профессия звучала так же гордо».

Победителем в номинации «Бизнес, рожденный в городе» стала торговая сеть по продаже косметики и парфюмерии «Золотое яблоко». «Наверное, здесь нет ни одного человека, который не знает, что такое "Золотое яблоко". Несмотря на то, что мы выросли на всю Россию, мы не меняем наши корни и очень любим Екатеринбург»,— отметили финансовый директор сети Ольга Заостровных и гендиректор ООО «Екатеринбург яблоко» Ольга Ковалева.

«Благотворителем города» признан бывший гендиректор УГМК Андрей Козицын. «Конечно, неудобно получать награду за Андрея Анатольевича, но я обязательно завтра ее передам»,— пообещал генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

Марина Архипова отметила, что эта номинация в «Коммерсанте» очень важна. «Мы одно из немногих СМИ, кто любит писать о хорошем. Я считаю, что рейтинг рейтингом, но каждый из номинантов на эту премию достоин очень больших и бурных аплодисментов»,— сказала она.

В номинации «Объект внутреннего туризма. Точка притяжения» победил стадион «Екатеринбург Арена». «Ключевым вкладом в эту награду стал Чемпионат мира по футболу в 2018 году. Как много гостей из разных уголков планеты мы приняли. Сейчас стадион каждый год принимает около 300 тыс. зрителей — двигаемся в нужном направлении»,— подчеркнула заместитель генерального директора ГАУ СО «Екатеринбург Арена» по развитию Дарья Домницкая.

«Первым из первых» стала Уральская горно-металлургическая компания (УГМК). В девятой, единственной номинации, где результаты по цитируемости отслеживались за последний год, «Будущее города» победителем стал деловой квартал «Екатеринбург-сити». Оба приза получил Евгений Мордовин.

«Сегодня "Екатеринбург-сити" является визитной карточкой города и потрясением людей, которые первый раз попадают в Екатеринбург, когда светящиеся небоскребы отражаются в воде. Город достоин самой лучшей архитектуры, потому что Екатеринбург — город достижений и город успеха»,— отметил он.

Награды победителям вручили Марина Архипова и заместитель главы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко. Премия закончилась показом видеоинтервью «Что для вас Екатеринбург?» и исполнением песни о городе: «Екатеринбург— мой любимый город. Екатеринбург — стал ты сердцу дорог. Больше всех на свете, город на Исети, я горжусь тобою».

Диана Сунагатуллина