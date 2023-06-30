Полиция задержала обвиняемых в разбойном нападении на магазин электроники в Уфе

В Уфе и Казани полиция задержала четырех подозреваемых в разбойном нападении на уфимский магазин электроники, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным источника «Ъ-Уфа», был ограблен магазин «Технолаб» на улице Маршала Жукова.

Преступление было совершено 22 апреля, его соучастниками стали четверо молодых мужчин. Двое из них вошли в магазин, распылили газ из перцового баллончика в сотрудников и, угрожая им предметом, похожим на пистолет, забрали ключи от сейфа. Подозреваемые похитили 5 млн руб., семь мобильных телефонов и скрылись на ожидающем их у входа автомобиле. По предварительным данным, в преступлении участвовал бывший сотрудник магазина, рассказавший сообщникам, где хранятся деньги.

Возбуждено уголовное дело о разбое (ст. 162 УК РФ). Трое обвиняемых заключены под стражу, одному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По местам проживания фигурантов уголовного дела проведены обыски, часть денежных средств изъята. Обвиняемые сообщили, что потратили значительную часть похищенной суммы. Пистолет, которым угрожали работникам магазина, оказался игрушечным.

Наталья Балыкова

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