Полиция задержала обвиняемых в разбойном нападении на магазин электроники в Уфе

В Уфе и Казани полиция задержала четырех подозреваемых в разбойном нападении на уфимский магазин электроники, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным источника «Ъ-Уфа», был ограблен магазин «Технолаб» на улице Маршала Жукова.
Преступление было совершено 22 апреля, его соучастниками стали четверо молодых мужчин. Двое из них вошли в магазин, распылили газ из перцового баллончика в сотрудников и, угрожая им предметом, похожим на пистолет, забрали ключи от сейфа. Подозреваемые похитили 5 млн руб., семь мобильных телефонов и скрылись на ожидающем их у входа автомобиле. По предварительным данным, в преступлении участвовал бывший сотрудник магазина, рассказавший сообщникам, где хранятся деньги.
Возбуждено уголовное дело о разбое (ст. 162 УК РФ). Трое обвиняемых заключены под стражу, одному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
По местам проживания фигурантов уголовного дела проведены обыски, часть денежных средств изъята. Обвиняемые сообщили, что потратили значительную часть похищенной суммы. Пистолет, которым угрожали работникам магазина, оказался игрушечным.