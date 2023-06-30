Smartavia увеличила число рейсов из Челябинска в Санкт-Петербруг

Авиакомпания Smartavia увеличила частоту полетов из Челябинска в Санкт-Петербург. Кроме ежедневных утренних рейсов введены вечерние по вторникам и четвергам, сообщает аэропорт Челябинска.

Вылет вечернего рейса из Челябинска назначен на 21:45, прибытие в Пулково – 22:45. В обратном направлении борт улетает в 16:05, прибывает в Челябинск в 21:00. Стоимость билетов начинается от 8 тыс. руб. В рамках летней программы авиаперевозчик выполняет ежедневный рейс с вылетом из Челябинска в 08:00.

Кроме Smartavia в Санкт-Петербруг из Челябинска ежедневно отправляются рейсы авиакомпаний «Победа» и «Россия». У последней в том числе есть вечерние полеты по понедельника, средам, пятницам и воскресеньям.

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