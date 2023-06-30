Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В плену на Украине находятся трое военнослужащих из Пермского края

В украинском плену находятся трое военнослужащих из Пермского края, еще более двадцати человек числятся пропавшими без вести. Об этом краевой омбудсмен Игорь Сапко сообщил изданию «АиФ-Прикамье».

«Сейчас у меня в работе три обращения по находящимся в плену жителям Пермского края, и 21 обращение о пропавших без вести. Благодаря совместным усилиям удалось вернуть из плена десять наших земляков»,— рассказал господин Сапко.

По словам Игоря Сапко, в ходе последних обменов военнослужащими, состоявшихся в конце апреля и в июне, обменять военнослужащих из Прикамья не удалось. «Работа по их освобождению из плена продолжается, в ближайшее время запланирован очередной обмен»,— заявил краевой омбудсмен.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...