В плену на Украине находятся трое военнослужащих из Пермского края

В украинском плену находятся трое военнослужащих из Пермского края, еще более двадцати человек числятся пропавшими без вести. Об этом краевой омбудсмен Игорь Сапко сообщил изданию «АиФ-Прикамье».

«Сейчас у меня в работе три обращения по находящимся в плену жителям Пермского края, и 21 обращение о пропавших без вести. Благодаря совместным усилиям удалось вернуть из плена десять наших земляков»,— рассказал господин Сапко.

По словам Игоря Сапко, в ходе последних обменов военнослужащими, состоявшихся в конце апреля и в июне, обменять военнослужащих из Прикамья не удалось. «Работа по их освобождению из плена продолжается, в ближайшее время запланирован очередной обмен»,— заявил краевой омбудсмен.