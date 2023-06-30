Новосибирская промышленность выросла на 3,8% по итогам пяти месяцев

Индекс промышленного производства в Новосибирской области по итогам первых пяти месяцев составил 103,8% к аналогичному периоду прошлого года. Данные о состоянии дел в промышленности за январь-май 2023 года привел Новосибирскстат. По итогам января-апреля индекс составлял 101,2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Общий рост достигнут за счет показателей обрабатывающих производств. В этом секторе он составил 9%. В частности, выпуск химической продукции увеличился на 30,1%, металлургической – на 24,4%.

Добыча полезных ископаемых в Новосибирской области по-прежнему отстает от прошлогоднего графика. За пять месяцев 2023 года сокращение в отрасли составило 10,9%. При этом, показатель мая превышает результат мая 2022 года на 16,2%.

В Алтайском крае индекс промпроизводства по результатам января-мая 2023 года составил 106,7%. В этом регионе также зарегистрирован рост в обработке (плюс 7,5%) и падение в добыче полезных ископаемых (минус 10,5%).

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Валерий Лавский