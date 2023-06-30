В Оренбурге возбуждено уголовное дело после обрушения бетонной плиты на ребенка

В Оренбурге расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту смерти ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Оренбургской области.

По данным следствия, вечером, 29 июня у дома № 3 по проспекту Гагарина в Оренбурге на восьмилетнюю девочку упало железобетонное перекрытие теплотрассы. Ребенок скончался на месте.

«В ходе проверки будут установлены причины и условия, способствовавшие происшествию, а также дана оценка ответственным за содержание теплотрассы органам и организациям»,– отмечают в прокуратуре региона.

Ани Айвазян