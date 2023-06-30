Мэрия Перми меняет зонирование на части территории хлебозавода №1

Администрация Перми обратилась в комиссию по землепользованию и застройке с предложением установить на территории за основным корпусом бывшего хлебозавода №1 по ул. Окулова, 73а, зону обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2. Эта зона позволяет строить там жилые и коммерческие объекты. Сейчас участок площадью 7 тыс. кв. м находится в зоне оптовой торговли, складирования и мелкого производства Ц-6. Представитель краевого минимущества пояснила на заседании комиссии, что смену зонирования администрация запросила для освоения этой территории через торги. Городские власти намерены приватизировать указанную землю и находящееся на ней имущество.

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По сведениям сервиса 2ГИС, на участке за главным зданием хлебозавода находятся хозяйственные корпуса. По данным «Ъ-Прикамье», на указанном участке по ул. Окулова предполагается возведение жилья и коммерческих площадей. Ранее власти сообщали о намерениях застроить бывший комплекс хлебозавода на ул. Окулова.

Напомним, что мэрия из-за требований законодательства разделила имущественный комплекс бывшего хлебозавода №1 на ул. Окулова, 73а. Главное здание хлебозавода, являющееся объектом культурного наследия, можно было приватизировать только по конкурсу, установив обязательные требования по сохранению памятника архитектуры. Остальные строения комплекса не относятся к объектам культурного наследия и должны приватизироваться на аукционе. Главный корпус хлебозавода власти уже разыграли на конкурсе, его купил предприниматель Всеволод Юшков. Известно, что новый владелец намерен сохранить объект, реконструировав его в креативный кластер.