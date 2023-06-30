Уральскую сеть «Кировский» оштрафовали за продажу просроченных продуктов

Роспотребнадзор оштрафовал сеть магазинов «Кировский» (юридическое лицо ООО «Лев») на 350 тыс. руб. за продажу просроченных продуктов и ряд других нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского управления ведомства. Кроме того, мировой судья Кировского судебного района оштрафовал ООО «Лев» на 50 тыс. руб., а также изъял из оборота несоответствующую требованиям качества продукцию для ее утилизации.

В частности, по итогам проверки Роспотребназора в магазинах сети были выявлены нарушения соблюдения сроков годности и условий хранения продукции. В «Кировском» отсутствовали товаросопроводительные документы, обеспечивающие прослеживаемость продуктов, нарушались требования к маркировке и проведению производственного контроля.

ООО «Лев» были выданы рекомендации по соблюдению требований. Просроченная продукция по итогу была изъята из оборота, а нарушения были устранены.

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