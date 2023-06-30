Эколог: загрязненная после разрушения Каховской ГЭС вода не доберется до курортов Кубани

Загрязненная после разрушения Каховской ГЭС вода, которая поступает в Черное море, не сможет добраться до краснодарских курортов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на эколога, доцента кафедры физической географии мира и геоэкологии МГУ Алексея Медведкова.

«Еще одна проблема — состояние водных экосистем северо-западной части Черного моря… Сразу отмечу, опираясь на существующую схему циркуляции водных масс в Черном море, что нашим Краснодарским курортам бояться "Каховского следа" не стоит»,— отметил Алексей Медведков.

При этом, по словам эколога, проблема может коснуться Румынии и Болгарии. Днепровские воды прошли через населенные пункты и сельскохозяйственные земли и принесли в северо-западную часть Черного моря биогены — вещества, образующиеся из-за разложения остатков организмов. Из-за размножения токсичных сине-зеленых водорослей прибрежные воды Одесской области уже приобрели характерный цвет и запах. Кроме того, водоросли могут погубить организмы, обитающие в прибрежной части моря.

В ночь на 6 июня разрушилась верхняя часть Каховской ГЭС. Это привело к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области. Россия и Украина обвиняют друг друга в подрыве ГЭС.

Татьяна Ручкина

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