В аэропорту Челябинска почти на пять часов задерживают вылет рейса в Минводы

Вылет рейса Челябинск – Минеральные воды задерживается почти на пять часов. Челябинская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

30 июня в аэропорту Челябинска задержан вылет рейса №624 авиакомпании «Азимут». Самолет должен был улететь в 6:30. Сейчас планируемое время вылета 11 часов. На рейс зарегистрированы 98 пассажиров, в том числе 13 детей. Причиной задержки стало позднее прибытие воздушного судна.

«Транспортный прокурор с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляет последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами»,– сообщает надзорное ведомство.

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