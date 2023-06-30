Центр Петербурга перекроют 30 июня для празднования 220-летия пожарной охраны

Движение в центре Петербурга ограничат 30 июня из-за проведения мероприятий, посвященных 220-летию пожарной охраны города. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга».

Весь день, с 12 часов ночи 30 июня до 12 ночи следующего дня, запрещена остановка на участке Миллионной улицы от набережной Зимней канавки до Мошкова переулка. Полностью будет перекрыто движение по Миллионной улице от набережной Зимней канавки до Дворцовой площади и по проезду вдоль домов №4, 6-8 на Дворцовой площади.

С 13:40 до 14:00 будет закрыт проезд по Дворцовой набережной в направлении от Суворовской площади к Дворцовому мосту, Невскому проспекту от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта, Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Дворцового проезда, Дворцовому проезду и мосту, а также Адмиралтейскому проезду и Адмиралтейской набережной от Сенатской площади до Дворцового проезда.

Как рассказали в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок», из-за ограничений маршруты общественного транспорта будут изменены. Автобусы №7, 10, 24 и 191 будут следовать с краткосрочными приостановками движения. Это касается и троллейбусов №1, 7, 10, 11 и 17.

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