Сельхозпредприятие «Пихтовское» подешевело до 130,2 млн рублей

Имущественный комплекс ООО «Пихтовское» (входит в агрохолдинг «Ашатли») выставлен на аукцион в четвертый раз. По информации в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, как и на предыдущих торгах, все имущество хозяйства продается один лотом. В него входят: два коровника (на 600 голов каждый), различные вспомогательные сооружения, пять земельных участков общей площадью более 18 га, сельхозтехника, 319 голов КРС и две лошади. Начальная цена актива составляет 130,2 млн руб. Аукцион назначен на 1 августа.

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Напомним, первые торги по продаже «Пихтовского» были объявлены в январе этого года. Тогда начальная цена имущества предприятия была определена в 152 млн руб. Аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. В марте актив повторно выставлялся на продажу за 136,8 млн руб., покупателей на него вновь не нашлось. В конце апреля сельхозпредприятие было выставлено на аукцион в третий раз по начальной цене 144,7 млн руб., заявок на торги снова не поступило.

Предприятие «Пихтовское» расположено в Частинском районе Пермского края. Ранее его стадо насчитывало более 3,4 тыс. голов крупного рогатого скота, компания являлась самой крупной фермой «Ашатли» и одним из крупнейших хозяйств Пермского края. В 2022 году «Пихтовское» и еще девять входящих в холдинг компаний вошли в процедуру банкротства из-за долгов «Ашатли» перед Сбербанком в размере 273,4 млн руб.

С 1 марта имущество «Пихтовского» находится на ответственном хранении у компании «Антар» пермского предпринимателя Александра Кириленко. По данным «Ъ-Прикамье», господин Кириленко намеревался выкупить актив. Источники на рынке сообщали, что предприниматель ведет переговоры о приобретении еще нескольких предприятий, которые в дальнейшем планирует объединить в крупный холдинг.