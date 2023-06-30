Главу Анжеро-Судженска заподозрили в злоупотреблении полномочиями

Мэр Анжеро-Судженска и бывший председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, максимальное наказание - десять лет лишения свободы). Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России по Кемеровской области. По данным сайта администрации Анжеро-Судженска, город с 2019 года возглавляет 48-летний Александр Рыбалко.

Основанием для возбуждения дела послужили материала прокуратуры. Согласно версии следствия, с октября по декабрь 2020 года подозреваемые организовали заключение с строительной фирмой 40 муниципальных контрактов с целью последующего приобретения квартир для детей-сирот и горожан, переселяемых из ветхого и аварийного жилья. По условиям контрактов, из городской казны застройщику были перечислены свыше 117 млн руб. Однако фирма строительство не завершила, находится в стадии ликвидации.

В ближайшее время подозреваемым будет избрана мера пресечения.

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Илья Николаев